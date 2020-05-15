Відома співачка Еріка Герцег, солістка групи "ВІА Гра", якій приписували роман із продюсером Костянтином Меладзе, вирішила покинути колектив

Зірка зробила заяву під час прямого ефіру з колегами, пише Politeka.net.

За словами артистки, зараз йдуть пошуки харизматичної учасниці замість неї.

"Я довго думала і вирішувала. Я поговорила з Костею, він мене підтримав", - розповіла зірка.

Однак при цьому планується, що Еріка пропрацює з групою до кінця цього року і допоможе освоїтися новенькій.

"Треба репетирувати, навчити її пісням, програмі. А я ще з вами", - розповіла співачка в одному з інтерв'ю.

Далі зірка займеться сольною кар'єрою.

Варто відзначити, що Герцег стала солісткою ще сім років тому після участі в програмі "Хочу у Віа Гру".

Примітно, що раніше на сторінці в Instagram продюсерського центру Костянтина Меладзе опублікували оголошення про пошук талановитих дівчат від 18 до 25 років.

В мережі почали активно обговорювати новину про відхід артистки.

"Хто їх слухає!? Це все давно минуло, ті хіти, ті співачки, нафіга шукати нову "ляльку"? Меладзе вже неактуальний", "Та кому потрібна вже ця група. Я й забула, що такі є навіть", "7 років?! 😧 Капець, я думала, рік - два", "Ця група ще існує? 😂", "Ця нова Віагра фігня на пісному маслі", "Так, Брежнєва чергову загрозу для себе видавила, не терпить, однак, конкуренції, боїться, що не зможе протистояти...", ""несподівано", "У Меладзе вже немає натхнення на цей колектив, тепер у нього є Віра Галушка - всі сили ідеї йдуть у тому напрямі 😏", "Де нова брюнетка-Грановська? Без неї Віагра вже не та...", - написали користувачі.

Нагадаємо, що «коханка» Меладзе пікантно оголилася і пішла по стопах Брежнєвої : «Не терпиться вам показати…»

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