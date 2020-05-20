Американська фітнес-модель Ана Чері пококетувала з підписниками

Зірка з'явилася в спокусливому вигляді, пише Politeka.net. На знімку модель блищала в одній футболочці.

Красуня грала на камеру принадами, натягуючи футболку так, щоб приховати найінтимніше. Модель постала перед камерою боком і посвітила пружними і оголеними сідницями.

Також зірка одягла високі гетри, які обтягнули стрункі ніжки.

Хвилясті розпущені локони надають образу ще більше грайливості.

Ана зробила легкий макіяж, підкресливши пишність вій тушшю, а пухкі губи рожевим блиском.

Красуня посміхалася, то дивлячись у камеру, то, навпаки, опускаючи очі.

"В дощові дні ми залишаємося всередині і розслабляємося 🖤", - підписала кадри знаменитість.

За п'ять годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

"Апетитний горішок", - написав один з

підписників.

Користувачі мережі написали, що зірка дуже красива, вони захопилися її натуральністю і невимушеністю.

Варто відзначити, що зараз на модель підписані 12.5 мільйонів людей.

Нагадаємо, Ана Чері постала в леопардовому купальнику, який ідеально підкреслив її шикарні форми.

Красуня вразила красою своїх грудей і пружних сідниць. Варто відзначити, що зірка займається спортом і дуже ретельно стежить за харчуванням, підтримуючи себе у такій формі.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері вразила формами в акуратному бікіні, зокрема, чорному ліфчику з прозорими вставками з боків.

При цьому в руках красуня тримала іграшкову маску "Дарта Вейдера".

Нагадаємо також, що Ана Чері постала, сидячи на столі в крихітному вбранні, до непристойності розставивши ноги. Зірка показала, що займається готуванням в честь свого дня народження.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

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