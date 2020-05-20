Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила новим кадром, позуючи в мереживній білизні

Знаменита модель любить дивувати шанувальників своїми кадрами, зробленими під час рекламних та модних фотосесій. Дівчина любить показувати також кадри з тренувань, розповідати про догляд за собою та дивувати рідкісними домашніми фото. В цей раз знімок, на якому Ана позувала у фіолетовій білизні вразив фоловерів Чері, пише Politeka.

Так, в цей раз дівчина підкорила образом в стильній білизні, зробленій практично повністю з мережив і тонких смужок тканини. Ана доповнила свій образ макіяжем і акуратною укладанням, зробивши свій сміливий цибулю більш привабливим.

«найпринадніше, що може мати жінка, - це довіра. –Beyoncé», - написала під фото Чері.

Фанати одразу ж відреагувала:

«Я сподіваюся приїхати до США, щоб зустрітися з вами», «моя любов, ти просто зводиш з розуму», «Ух досконалість», «Ух ти гарна, така гаряча», «Неймовірна кросотка😎», «Прекрасне білизна 😻», «Ми амор! Люблю тебе 😘💋», «Гарна 😍😍😍😍», «виразно люблю тебе в цій красивій мереживний комбінації 🙌😍🔥🔥🔥❤️❤️❤️».

Зазначимо, перебуваючи на карантині дівчина намагається поповнювати свій профіль у соціальній мережі Instagram різними кадрами, не забуваючи при цьому показувати також те, як тренується, займається на природі і влаштовує зйомки в необчных образах. На цей раз модель приміряла на себе стильне чорне білизна.

Так, струнка Ана захопила видом в акуратному бікіні і чорному ліфчику з прозорими вставками з боків. При цьому в руках вона тримала іграшкову маску "Дарта Вейдера" - персонажа з фільмів "Зоряні війни". Дівчина є фанаткою фільму, тому нерідко також примерет образи з кіно.

Наприклад, недаво вона постала в двох різних ракурсах, чим відразу ж підкорила фоловерів, написавши, що знялася в цьому образі для них:

«Той, хто любить тебе» ✨✨ Ви шанувальник Зоряних війн? Переходь на темну сторону ✨ # princessleia # помста 5-го # Зоряних воєн # косплей # костюм # веселощі # косплейгерл», - написала Ана.

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