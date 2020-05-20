Модель Демі Роуз залишилася в одній сіточці заради гарячих кадрів

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, представила яскравий кадр на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. В цей раз Демі приміряла образ спокусливої красуні в одній сіточці, що зовсім не прикриває її гідності, повідомляє Politeka.net.

При цьому, залишившись без ліфчика, Демі все ж була одягнена в чорні бікіні, також помітні через тонку сіточку. Дівчина, млосно позувала на сонячному кадрі, серйозно дивлячись в об'єктив. Сама вона лежала перед камерою, виставивши всі достоїнства в найкращому вигляді, що не могли не відзначити фанати:

«Мені подобається, як ти виглядаєш .. 😍😍😍😍», «Це так шикарно», «Я люблю вас», «Я більше не можу, ти зводиш з розуму», «Ти така крута, ці твої форми❤️😍😍😍😍😍», «Dioss! 😍», «Гарний вигляд! Я б з тобою не розлучався!!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥», «Дитинка така засмагла❤️😍😍😍😍».

До цього Демі показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр, зроблений на відпочинку. Дівчина любить активний відпочинок і часто розважається на пляжі. В цей раз Демі вдалося здивувати видом в крихітному купальнику.

Не секрет, що модель Демі Роуз є любителькою похвалитися перевагами перед фанатами. Цього разу дівчина зробила це любиым чином - примірявши надто тісний і відкритий купальник, який ледь приховав її груди.

При цьому не забула дівчина показати себе з вдалого ракурсу і підкресливши плоский животик. Фанати, як і очікувалося, не змогли залишитися байдужими:

«Це черепаха з "Нескінченної історії" на задньому плані?», «Я тебе люблю і обожнюю 🔥🔥💋💋💯 ♥ ️», «Втрачений рай з красунею 😍», «Де б ти не був, це рай», «Wow крихта занудьгувала🔥🔥🔥🔥🔥», «Мій улюблений острів Я люблю жити там. 💯🙏», «Спіймай мене, якщо можеш», «Така крихітка сумує», «золота принцеса».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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