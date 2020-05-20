Екс-модель Victoria's Secret бразильського походження Адріана Ліма показала, як проводить час на самоізоляції

Про це пише Politeka.net.

Нове спекотне фото бразильська модель опублікувала у своєму особистому Instagram.

Зокрема, колишній "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма вирішила похвалитися перед численними шанувальниками своєю бездоганною фігурою в купальнику.

На опублікованому кадрі можна побачити, як 38-річна бразильська топ-модель позує на дивані поруч з басейном, а свій жаркий образ Адріана Ліма доповнила чорним купальником, окулярами і капелюхом молочного кольору.

«Щаслива бути з дітьми і друзями в Майамі, Флорида», — йдеться у підписі до публікації в Instagram.

За весь час публікація Адріани Ліми встигла зібрати понад 350 тисяч лайків і захоплених коментарів від численної армії шанувальників.

"Красива", "Чудова модель!", "Найгарячіша модель за весь час", "Абсолютно прекрасна як завжди!", "Найкрасивіша королева заслуговує поклоніння", "Красива крихітка", "Ви прекрасні, але більш того, я можу сказати, що ви чудова людина і мама", - написали вони в коментарях під знімком.

Раніше ми писали, що екс-ангел Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол влаштувала гарячі танці на пляжі.

Спекотне відео Свейнпол опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість блищала в купальнику з принтом, схожим на забарвлення зебри.

Купальний вбрання підкреслив пружні сідниці зірки, її груди і тонку талію. Модель красиво танцювала в такт музики і виглядала щасливою - неможливо відірватися.

Завершували образ знаменитості червона пов'язка на голові, великі сережки-кільця і браслети.

"Відкрийте для себе силу тебе, мене і нас. Святкуйте єдність, яка пов'язує нас усіх. Ямайка, де серце її народу і заразливий ритм розкривають магію і душу цієї легендарної нації", - підписала спекотне відео модель Victoria’s Secret.

Нагадаємо, ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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