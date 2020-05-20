Экс-модель Victoria's Secret бразильского происхождения Адриана Лима показала, как проводит время на самоизоляции

Об этом пишет Politeka.net.

Новое жаркое фото бразильская модель опубликовала в своем личном Instagram.

В частности, бывший "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима решила похвастаться перед многочисленными поклонниками своей безупречной фигурой в купальнике.

На опубликованном кадре можно увидеть, как 38-летняя бразильская топ-модель позирует на диване рядом с бассейном, а свой жаркий образ Адриана Лима дополнила черным купальником, очками и шляпой молочного цвета.

«Счастлива быть с детьми и друзьями в Майами, Флорида», — говорится в подписи к публикации в Instagram.

За все время публикация Адрианы Лимы успела собрать более 350 тысяч лайков и восторженных комментариев от многочисленной армии поклонников.

"Красивая", "Великолепная модель!", "Самая горячая модель за все время", "Абсолютно великолепна как всегда!", "Самая красивая королева заслуживает поклонения", "Красивая крошка", "Вы великолепны, но более того, я могу сказать, что вы замечательный человек и мама", - написали они в комментариях под снимком.

Ранее мы писали, что экс-ангел Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол устроила горячие танцы на пляже.

Жаркое видео Свейнпол опубликовала на своей странице в Инстаграм. Знаменитость блистала в купальнике с принтом, похожим на окрас зебры.

Купальный наряд подчеркнул упругие ягодицы звезды, ее грудь и тонкую талию. Модель красиво танцевала в такт музыки и выглядела счастливой - невозможно оторваться.

Завершали образ знаменитости красная повязка на голове, крупные серьги-кольца и браслет.

"Откройте для себя силу тебя, меня и нас. Празднуйте единство, которое связывает нас всех. Ямайка, где сердце ее народа и заразительный ритм раскрывают магию и душу этой легендарной нации", - подписала жаркое видео модель Victoria’s Secret.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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