Російська співачка Алла Пугачова переплюнула співаючу ведучу Ольгу Бузову, яка з одного скандалу перестрибує в інший, в топ-10 найбільш шанованих артистів

Дослідницький холдинг "Ромир" представив десятку музикантів, яким віддали перевагу росіяни. Так, респондентам поставили запитання, кому з публічних особистостей вони довіряють. При цьому потрібно було назвати сім людей, де на першому місці мав бути той, хто найбільше заслуговує довіри.

Порівняно з попереднім рейтингом, проведеним взимку, ситуація в цілому не змінилася, крім однієї примітної деталі. Бузова опустилася на третє місце, а от Сергій Шнуров і Алла Пугачова піднялися на позицію вгору – на перше і друге місце відповідно. Таким чином, Примадонна побила Бузову, яка любить епатувати публіку різними витівками - "і ніяке декольте не допомогло".

Як відомо, Ольга не гребує привернути до себе увагу відвертими декольте або навіженими вчинками. Нещодавно скандальна красуня посвітила грудьми у білому обтягуючому платті. Бузова нахилилася над величезним букетом троянд так, щоб шанувальники не знали, чим більше захоплюватись.

"Звідки груди", «Які великі здаються груди», «Дуже красива. Ну просто люблю», «😂 Здається, хтось хвалиться своїми новими сі*ками », "Коли тебе облили водою 😂"; "Фууууууууу Бузік тобі це не йде"; "Дава, якщо ти був би мужиком ти не дозволяв таке фото своїй дружині викладати"; "Ну спасибі що хоч жопою в екран не тицьнула"; "Краще співати навчися, ніж грудьми світити", - писали в коментарях.

Також ми писали, як Бузова "билася" онлайн з популярним відеоблогером Гусейном Гасановим. Зірка повинна була наспір виконати кілька завдань, серед яких переодягнутися у спекотну покоївку і, відкинувши зайву скромність, спокусливо мити підлогу, а також спалити свої улюблені речі і обстригти волосся в прямому ефірі. Бузова, хоч і зі сльозами на очах, але виконала всі завдання.

Нагадаємо, Бузова в непристойній позі посвітила грудьми у розстебнутому топі

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