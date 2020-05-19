Зірку вампірської саги «Сутінки» разом з молодою подругою знайшли мертвими у своїй квартирі

Поліція виявила тіла 30-річного Грегорі Тайрі Бойса і його 27-річної дівчини Наталі Адеподжу 13 травня в Лас-Вегасі. Його мати повідомила про смерть сина у себе в Фейсбук 17 травня, а вже 19 травня докладно про трагедію написав портал Comicbook.

У «Сутінках» Грегорі Тайрі Бойс зіграв однокласника Белли. Саме він ледве не збив на машині головну героїню, коли Едвард врятував її. Крім «Сутінків» у хлопця не було яскравих ролей. Його мати розповіла, що він планував відкрити ресторан.

На даний момент причина смерті молодих людей не розголошується. Однак ЗМІ вже згадали пророчі слова Бойса, які він виголосив на свій 30-й день народження.

«В якийсь момент я думав, що не доживу до 30. З роками я, як і всі, робив помилки…», - зізнався актор.

Він додав, що потрібно зробити «роки, які залишилися» найкращими.

Зазначимо, що у Бойса залишилася десятирічна дочка Алайя, а у його подруги - маленький син Іджипт. Його мати розповіла, що Бойс був дуже хорошим кухарем. Він готувався відкрити свій ресторан і навіть провів дегустаційну вечірку. Мати зазначила, що вона навряд чи зможе продовжити справу сина для його дочки, адже не знає всіх нюансів його авторських рецептів.

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