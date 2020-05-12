Багатьох акторів містичного серіалу вже немає в живих

Померла ще одна зірка серіалу «Майстер і Маргарита», з яким пов'язано безліч містичних чуток

Російська актриса Світлана Григор'єва померла в Санкт-Петербурзі 10 травня. Про це повідомляється на сайті Малого драматичного театру (МДТ), в якому актриса служила.

Артистці було 92 роки.

"10 травня 2020 року пішла з життя найстаріша актриса нашого театру, наш товариш, заслужена артистка РФ Світлана Василівна Григор'єва. 20 травня Світлані Василівні Григор'євої повинно було виповниться 93 роки", – йдеться у повідомленні.

Григор'єва з 1952 року виступала на сцені МДТ, де зіграла більше 50 ролей.

Крім серіалу "Майстер і Маргарита" вона також знімалася у таких картинах: "Дон Кіхот", "Будинок", "Таємниці слідства", "Вулиці розбитих ліхтарів".

В серіалі Бортко Григор'єва зіграла дружину Миколи Івановича, сусіда по будинку Маргарити.

Зазначимо, режисерсько-акторської середовищі говорять про так зване "прокляття" роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита". Постановки та екранізації роману неодмінно супроводжують різні містичні неприємні події.

Зазначимо, що з акторів, які знялися в серіалі "Майстер і Маргарита" (2005 рік) Володимир Бортко, багатьох уже немає в живих.

Першою жертвою «прокляття» 2 жовтня 2005 року став актор Олександр Чабан, який зіграв слідчого, який вів розшук Воланда. Зник незадовго до прем'єри. Знайдений мертвим у своїй квартирі. Обставини смерті невідомі. Йому було 47 років.

28 вересня 2006 року помер актор Павло Комаров, який зіграв злодія на пристані. Це він вкрав одяг купавшегося поета Івана Бездомного. Комаров був провідним актором Царицынского Тюгу, заснував музичну групу «Група ризику».

27 грудня 2006 року помер 67-річний Станіслав Ландграф, який зіграв критика Латунского.

27 квітня 2007 року помер народний артист СРСР Кирило Лавров, який зіграв Понтія Пілата.

В цей же день провалився під лід під час риболовлі і помер Євгеній Меркур'єв (рахівник). У серіалі рахівник і Пилат не перетиналися. Але життя Меркур'єв і Лавров пішли в один день.

3 січня 2008 року у віці 54 років від раку легенів помер Олександр Абдулов (Коров'єв).

7 квітня 2008 року помер Андрій Толубеєв, який озвучував Алоизия Могарыча. Як і старшого товариша по пітерському театру БДТ Кирила Лаврова, Толубеева звела в могилу онкологія. Діагноз: рак підшлункової залози.

25 січня 2009 року пішов з життя актор Юрій Оськін (швейцар Микола).

23 грудня 2009 року померла Галина Баркова, яка зіграла продавщицю фруктів.

25 лютого 2010 року був знайдений мертвим у власній квартирі виконавець ролі Івана Бездомного заслужений артист Росії Владислав Галкін. Йому було всього 38 років.

20 серпня 2010 року за післяопераційного сепсису помер Станіслав Соколов, який виконав роль секретаря Понтія Пілата.

11 листопада 2012 від раку помер актор Ілля Олейников, який зіграв фіндиректора “Вар'єте”.

30 березня 2013 року не стало Валерія Золотухіна, який зіграв голови жилтовариства Никанора Івановича Босого. Причиною смерті стала злоякісна пухлина мозку, не піддається операбельному лікування.

Нагадаємо, зірку "Майстра і Маргарити" терміново відвезли в лікарню, названий страшний діагноз: подробиці.

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