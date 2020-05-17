В Лос-Анджелесі пішов з життя 86-річний голлівудський актор 

Трагічну новину про відхід зірки серіалів "Друзі" і "Американська сімейка" повідомило видання The Hollywood Reporter.

Як повідомила його дочка, помер Фред Віллард від старості.

"Пішов дуже мирно... Він продовжував рухатися, працювати і робити нас щасливими до самого кінця. Ми його дуже любили! Ми будемо сумувати за нього завжди", - зазначила вона.

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Свої співчуття з приводу кончини актора вже висловили Джеймі Лі Кертіс, Стів Карелл, Бен Стіллер, Джиммі Кіммел та інші.

За свою кар'єру Віллард знявся більш ніж в 200 фільмах і епізодах серіалів.

Останній його картиною був фільм "Космічні сили". 

Не так давно пішла з життя ще один чоловік, без якого ми б не змогли насолоджуватися легендарним ситкомом.

Еллі Вілліс — артистка прославилася на весь світ, завдяки авторській музиці до серіалу «Друзі», померла на 73-му році життя.

Автор пісні до серіалу відійшла в інший світ ввечері, 24 грудня. Причиною смерті музиканта медики назвали зупинку серця.