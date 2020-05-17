В Лос-Анджелесі пішов з життя 86-річний голлівудський актор
Трагічну новину про відхід зірки серіалів "Друзі" і "Американська сімейка" повідомило видання The Hollywood Reporter.
Як повідомила його дочка, помер Фред Віллард від старості.
"Пішов дуже мирно... Він продовжував рухатися, працювати і робити нас щасливими до самого кінця. Ми його дуже любили! Ми будемо сумувати за нього завжди", - зазначила вона.
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Свої співчуття з приводу кончини актора вже висловили Джеймі Лі Кертіс, Стів Карелл, Бен Стіллер, Джиммі Кіммел та інші.
За свою кар'єру Віллард знявся більш ніж в 200 фільмах і епізодах серіалів.
Останній його картиною був фільм "Космічні сили".
Еллі Вілліс — артистка прославилася на весь світ, завдяки авторській музиці до серіалу «Друзі», померла на 73-му році життя.
Автор пісні до серіалу відійшла в інший світ ввечері, 24 грудня. Причиною смерті музиканта медики назвали зупинку серця.
Нагадаємо, знайдено тіло відомого боксера.
Як писала Politeka, зупинилося серце легенди французького кіно.
Також Politeka писала, що знаменитий російський музикант перед смертю змінився до невпізнання.