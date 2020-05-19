Погода приготувала українцям справжнє "асорті"
Як передає Politeka.net, про це на своєму офіційному порталі інформує Український гідрометцентр.
За словами синоптиків, сьогодні, 19 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозою і потепління до 25 градусів.
19 травня вночі у північній частині місцями невеликий дощ, вдень в Україні, крім Закарпаття, південних і південно-східних областей, короткочасний дощ. Також синоптики попереджають про грози, які будуть супроводжувати дощі.
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"Температура вночі 4-9, на узбережжі морів до +12 градусів; вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях 14-19 градусів, на решті території 20-24 градусів", - сказано в повідомленні.
Синоптики стверджують, що справжня весна буде на Буковині, де температура повітря вдень прогріється до позначки в 25 градусів.
Що стосується погоди в столиці, то вдень у Києві синоптики обіцяють короткочасний дощ.
"Температура вночі 7-9, вдень 16-18. На Київщині вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 4-9, вдень 14-19", - резюмували експерти у своєму прогнозі на 19 травня.
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В самому початку літа українців, як стверджують авторитетні синоптики, чекає традиційна спека, проте потім температура різко піде на спад. Подібні «гойдалки» протримаються до самого кінця сезону.
Аналогічно і періоди посухи будуть чергуватися з сильними дощами, які будуть супроводжуватись грозами, градом та шквальним вітром.
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