Модель Анастасія Квітко, яку часто порівнюють з Кім Кардашьян через пишні форми, знову похвалилася своєю "гордістю"

Про це пише Politeka.net.

Гарячу публікацію зірка соціальних мереж опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

На відвертому знімку модель Анастасія Квітко позує на лоджії в екстравагантному міні-купальнику сірого кольору.

Більше того, відома модель заради нескромного знімка зробила собі яскравий макіяж і зачіску, зробивши особливий акцент на губах.

Користувачі, як завжди, захопилися зовнішністю "руської Кім Кардашьян" і залишили їй сотні захоплених коментарів під публікацією в Instagram.

"Вау, яка красунька!", "Чудова", "Розкішна дитинко", "Ти просто ідеальна", "Крихітка, ти чудово виглядаєш", "У тебе дуже гарний колір волосся", "Дівчина мрії", "Ти виглядаєш як зірка", "Ти - вогонь!", "Дуже круто", "Приголомшлива дівчина", - пишуть вони у коментарях під знімком.

Раніше ми розповідали про те, як модель Анастасія Квітко похвалилася ідеальним відпочинком на люксовій яхті.

Молода знаменитість, схоже, вирішила відпочити від сірих буднів і відволіктися під час відпочинку. На цей раз модель приміряла стильний яскравий купальник і показала, як розважається на яхті. Дівчина викликала фурор серед шанувальників нескромним знімком в соцмережах.

Так, в цей раз Анастасія з'явилася в яскраво-малинову купальнику, модною кепці сріблястого відтінку і без будь-яких прикрас. Дівчина підкорила не лише видом в бікіні, але ще і новим відтінком волосся - світлі локони Квітко стали ще яскравіше, про що також не забули згадати фанати.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

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