32-річна російська актриса Крістіна Асмус порадувала фанатів соковитим фото і зробила відверте зізнання

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в приголомшливому образі. Крістіна позувала на дивані, ставши на коліна і повернувшись до спинки. На ній був оксамитовий бордовий халатик. Дівчина зібрала волосся в хвіст і нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі, використавши тіні червоного відтінку.

Красуня всунула прямо в камеру тарілку зі стиглими ягодами - спокушаючи користувачів малиною, лохиною, полуницею і ожиною. Асмус взяла ягідку і млосно поклала на язик, кинувши зухвалий погляд в камеру.

"Я взагалі не люблю фрукти 🥝🍑 Які вони холодні, слизькі та тече з них щось 😂... Але от....друга справа ягоди!💕 Ягоди я просто обожнюю!!! 🤤 Можу з'їсти тонну, часто купую, замовляю в кафехах і маю слабкість до ягідних десертів і напоїв 🍓🍒🍹 А у вас як з цією справою? 🤔 Фрукти VS ягоди? 🤪", - поділилася Крістіна, запитавши думки у шанувальників.

Ті не змусили себе довго чекати з відповідями. Менш, ніж за півгодини, пост зібрав майже 10 000 лайків, а також безліч коментарів.

"Даааа ягоди це їжа богів🤗😍😂"

"Фрукти! Ягід я в дитинстві переїла дачних 🤪"

"Обожнюю 🍓 зі сметаною"

"А я люблю і фрукти і ягоди і навіть овочі!😋мабуть всеїдна...😂"

"Aхх, яка ж ти прекрасна дівчина...."

"Як апетитно 😍"

"Кращі фрукти--це стейк !😂"

Раніше ми повідомляли, Крістіна здивувала новою витівкою. Актриса придумала конкурс - "Перепляши Асмус". При цьому зірка показала, як треба танцювати. Разбувшись, вона пустилася в дикий танок, активно жестикулюючи руками і виляючи стегнами (та що там, всім тілом). При цьому активно "підігравала" собі мімікою.

"ну ви запалюєте просто😂"; "переплясати вас? 😆 Не думаю, що у мене вийде😂"; "Я думала з шафи вийде партнер 😂🔥"; "Для початку скільки потрібно випити і чогоооо? 😂", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Христина Асмус зізналася, як грішить ночами, Тарзан схвалює: "Харламов тільки радий".

Як повідомляла Politeka, Асмус впала на підлогу і стала непристойно дригатися, відео танці: "Це ж скільки треба випити?"

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