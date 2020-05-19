Американська фітнес-модель Ана Чері спохвасталась стрункою фігурою в бунтарську образі
Перебуваючи на карантині дівчина намагається поповнювати свій профіль у соціальній мережі Instagram різними кадрами, не забуваючи при цьому показувати також те, як тренується, займається на природі і влаштовує зйомки в незвичайних образах. На цей раз модель приміряла на себе стильне чорну білизна, пише Politeka.
Так, струнка Ана захопила видом в акуратному бікіні і чорному ліфчику з прозорими вставками з боків. При цьому в руках вона тримала іграшкову маску "Дарта Вейдера" - персонажа з фільмів "Зоряні війни". Дівчина є фанаткою фільму, тому нерідко також примерет образи з кіно.
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Наприклад, недаво вона постала в двох різних ракурсах, чим відразу ж підкорила фоловерів, написавши, що знялася в цьому образі для них:
«Той, хто любить тебе» ✨✨ Ви шанувальник Зоряних війн? Pr ✨ # princessleia # помста 5-го # Зоряних воєн # косплей # костюм # веселощі # косплейгерл», - написала Ана.
втім, схоже, останнім часом зірка вирішила розбавити стрічку не тільки пляжними кадрами та фото з тренувань, але ще і спекотним видом плаття ніжного відтінку і такого ж кольору нижній білизні.
«Я просто хочу сказати вам, спасибі. Я ціную всіх вас, підтримку та любов, яку ви мені надаєте – ви всі чудові! Ви можете задати мені питання або просто залишити мені смайлики 🙌🏼 Всім гарного дня !!!», - написала Чері.
Ось що відповіли користувачі:
«Відмінно виглядає 🌹🌻💋👈👄🌼👌», «Мені подобається твоє плаття, ти дивна 😉💓🖐», «Чудово», «@anacheri Мені б дуже хотілося дізнатися розмір плаття, яке ти носиш, будь ласка. 😊», «Приголомшуючий персик, виглядай вогонь», «за тобою йдуть мільйони - ймовірно, цього не побачиш, але ти найкрасивіша жінка 🥵🥵».
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