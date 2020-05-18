Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала очень соблазнительный образ, ничего не прикрыв

на фото Эби позирует в прозрачном белье, показывая свою пышную грудь. Красавица дополнила образ ярким макияжем и распущенными волосами. На кадре Рэтчфорд засветила лишнее в прозрачной ткани. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда появляется бессонница. P.S. Мне нравится это фото, хотя оно немного размыто, хорошо", - написала Эби.

Фанаты поставили 25 тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото:

"Ради такого контента я подписался на тебя…", "Великолепная", "Понедельник - мотивация", "Это прекрасно", "Вижу тебя и мой день всегда лучше".

Ранее мы сообщали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников, представ перед камерой в прозрачном белье.

«Настроение играть в одевалки», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в прозрачном белье, демонстрируя элегантные изгибы. Как можно заметить, модель перекрасила волосы в белый цвет, а на голове у нее виднеется розовая шляпа.

Сообщалось, что известная модель Эбигейл Рэтчфорд заинтриговала поклонников видом в одном белье в сеточку.

В этот раз модель решила похвастаться горячим видом в тонком полупрозрачном белье, едва прикрывающем ее фигуру. Похоже, девушка знает, как удачно привлечь к себе внимание аудитории в социальной сети Инстаграм.

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