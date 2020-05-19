Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей захопила яскравим фотосетом, зробленим в пральні

Дівчина є однією з найвідоміших моделей, тому щодня поповнює свій профіль у соціальній мережі Instagram яскравими кадрами з модних фотосесій. В цей раз Соммер вирішила представити цілий фотосет, відзнятий у пральні під час перевдягань зухвалої моделі, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз дівчина без сорому резделась перед камерою, спокусливо знявши з себе коротенькі шортики з світлою джинсової тканини і посвітила гідністю в одному білому бікіні, спокусливо вигнувшись і продемонструвавши підтягнуте тіло, яке багато тренує і активно це показує.

На нових кадрах дівчина також показала ідеальний вигляд у тісному чорному корсеті і таких самих акуратних рукавичках. Ось що пишуть користувачі:

«вгадайте, хто захопився білизною не я ...», «застрягла в пральній машині?», «Я б зробила вашу прання безкоштовно», «це. Це мистецтво😍», «Я допоможу тобі зняти їх», «Уяви, що ти ходиш, щоб випрати одяг, і ти тільки що бачив, як ось так ...», «боже мій», «Це просто смішно», «Ви насправді так досконалі 😍💛», «Чому ви робите це в публічному просторі».

Зазначимо, Соммер Рей є любителькою активного відпочинку і спорту на свіжому повітрі. За короткий термін молода дівчина встигла зібрати майже 25 мільйонів фанатів, які продовжую стежити за оновленнями знаменитості в соціальній мережі Instagram.

Володарка красивих сідниць намагається кожен день публікувати в Instagram нові відео, а також подає їх на Ютуб-платформі. Зірка постійно тішить шанувальників фотографіями, на яких вона або в стрінгах, або в обтягуючих легинсах.

Дівчина при цьому активно займається за спеціальною програмою. Її тренування досить ефективні, що видно по фігурі Соммер. Вона багато часу в своїх тренуваннях приділяє ніг а точніше сідницях які вона любить викладати через одну фотографію.

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