Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила ярким фотосетом, сделанным в прачечной

Девушка является одной из самых знаменитых моделей, поэтому каждый день пополняет свой профиль в социальной сети Инстаграм яркими кадрами из модных фотосессий. В этот раз Соммер решила представить целый фотосет, отснятый в прачечной во время переодеваний дерзкой модели, сообщает Politeka.

Так, в этот раз девушка без стыда резделась перед камерой, соблазнительно сняв с себя коротенькие шортики из светлой джинсовой ткани и посветила достоинством в одном белом бикини, соблазнительно выгнувшись и продемонстрировав подтянутое тело, которое много тренирует и активно это показывает.

На новых кадрах девушка также показала идеальный вид в тесном черном корсете и таких же аккуратных перчатках. Вот что пишут пользователи:

«угадайте, кто все увлекся бельем не я ...», «застряла в стиральной машине?», «Я бы сделала вашу стирку бесплатно», «это. Это искусство😍», «Я помогу тебе снять их», «Представь, что ты ходишь, чтобы постирать одежду, и ты только что видел, как вот так ...», «боже мой», «Это просто смешно», «Вы на самом деле так совершенны 😍💛», «Почему вы делаете это в публичном пространстве».

Отметим, Соммер Рэй является любительницей активного отдыха и спорта на свежем воздухе. За короткий срок молодая девушка успела собрать почти 25 миллионов фанатов, которые продолжаю следить за обновлениями знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Обладательница красивых ягодиц старается каждый день публиковать в Instagram новые видео, а также представляет их на Ютуб-платформе. Звезда постоянно радует поклонников фотографиями, на которых она либо в стрингах, либо в обтягивающих легинсах.

Девушка при этом активно занимается по специальной программе. Ее тренировки весьма эффективны, что видно по фигуре Соммер. Она много времени в своих тренировках уделяет ногам а точнее ягодицам которые она любит выкладывать через одну фотографию.

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