Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95", показала незвичайний класичний образ

На фото Адамчук сиділа на дивані в білому піджаку, під яким нічого не видно. Образ Марта доповнила зализаними назад волоссям і скромною сережкою у вусі. Красуня стримано посміхалася на камеру, дивлячись кудись за кадр. Фото вийшло незвичайним і чарівним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи дружину Кошового Ксенію, поставили 180 лайків за годину і не встигли ще написати коментарі. Але дивлячись на фото так і хочеться сказати: "Бомба".

Раніше ми повідомляли, що Марта Адамчук порадувала шанувальників і показала, що працює з дому.

«Домашній офіс», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Адамчук позує в костюмі з сорочкою на тлі вікон, а також білих кросівках. Ідеальний вигляд зірки став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Суперська», «нереальна», «красоточка», - пишуть вони.

Повідомлялося, що співачка Марта Адамчук показала, що карантин красі не перешкода.

В кадрі артистка з'явилася в стильному образі. На ній – біла коротка футболка, яка оголила плоский живіт, світлі джинси із завищеною талією, білі кросівки і довге рожево-синьо-блакитне пальто.

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