33-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" и "Женского квартала" Марта Адамчук изумила атмосферным черно-белым фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в строгом и "тесном" платье, идеально подчеркнувшим ее стройную фигуру.

Горячая брюнетка с растрепанными волосами подалась немного впред, вскинув руку вверх. При этом Марта приоткрыла рот, кинув чувственный взгляд куда-то в сторону.

"Есть ощущение, что в этом году будут развивать внутренний туризм. Кто знает - может, наконец, по истине оценим все богатство нашей земли 🤞🏻", - подписала снимок артистка.

За несколько часов пост собрал сотни "лайков", а также уйму комментариев

"Ох ничего себе!!!!!!!! 🔥🔥🔥🔥🌺🌺🌺🌺🌺🌺Это нереально красиво!"

"Яка Ви мила!❤️"

"Дуже гарна ідея.👍💗"

"Вау, як красиво🙀🙀🙀"

"Обалдеть!"

Ранее мы сообщали, Марта очаровала пленительными изгибами, ради жаркого снимка, девушка не надела нижнего белья, чем очаровала мужскую половину своих поклонников. Нежный макияж естественных тонов и идеальная укладка дополнили образ певицы.

Также мы писали, как звезда удивила видом в свадебном платье - словно принцесса. Адамчук позировала на фоне цветов рядом с лестницей в большом доме. Ее пышная юбка, нежные плечики и некоторая робость идеально передали сказочный настрой.

"Спасибо за фотовоспоминание и за организацию фотосъемки. Свадебный сезон не за горами - надеюсь, что после карантина свадеб будет больше, а не наоборот. Смотрю на фото и понимаю, что хочу, чтобы мой дом был всегда в цветах", - написала Адамчук.

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