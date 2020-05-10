Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95" показала совместное фото с матерью

В этот раз Марта лежала и улыбалась, а одежды на ней видно не было. Рядом лежала мама Адамчук - Тамара. На фото можно заметить только головы женщин и частично тело актрисы. Кадр был черно-белым и получился очень нежным. Скорее всего, звезда таким образом поздравила маму с праздником. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли ничего написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Марта опубликовала кадр в сторис Инстаграма.

Ранее мы сообщали, что 33-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" и "Женского квартала" Марта Адамчук изумила атмосферным черно-белым фото.

звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в строгом и "тесном" платье, идеально подчеркнувшим ее стройную фигуру.

Горячая брюнетка с растрепанными волосами подалась немного впред, вскинув руку вверх. При этом Марта приоткрыла рот, кинув чувственный взгляд куда-то в сторону.

Сообщалось, что украинская певица, участница "Женского квартала" Марта Адамчук поразила новым видео.

Марта выбрала для записи маечку, которая подчеркнула достоинства фигуры. Также красотка сделала макияж с акцентом на глаза.

Кроме того, в видео можно заметить молодого незнакомца. Марта играла на фортепиано, а ее друг - на скрипке.

Напомним, звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку

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