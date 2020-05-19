Модель Демі Роуз показала зайве під час пляжній фотосесії

Знаменита модель, яку часто називають британської Кардашьян, показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр, зроблений на відпочинку. Дівчина любить активний відпочинок і часто розважається на пляжі. В цей раз Демі вдалося здивувати видом в крихітному купальнику, повідомляє Politeka.net.

Не секрет, що модель Демі Роуз є любителькою похвалитися перевагами перед фанатами. Цього разу дівчина зробила це любиым чином - примірявши надто тісний і відкритий купальник, який ледь приховав її груди.

При цьому не забула дівчина показати себе з вдалого ракурсу і підкресливши плоский животик. Фанати, як і очікувалося, не змогли залишитися байдужими:

«Це черепаха з "Нескінченної історії" на задньому плані?», «Я тебе люблю і обожнюю 🔥🔥💋💋💯 ♥ ️», «Втрачений рай з красунею 😍», «Де б ти не був, це рай», «Wow🔥🔥🔥🔥🔥», «Мій улюблений острів Я люблю жити там. 💯🙏», «Спіймай мене, якщо можеш», «Така крихітка сумує», «золота принцеса».

Зазначимо, дівчина прославилася своїми формами і її новий знімок лише підкреслив витончені гідності в крихітному бікіні червоного відтінку. Знаменитість підкреслила форми, позуючи на піску.

Зазначимо, що екс-подруга репера Тайга, який, у свою чергу, є колишнім коханим Кайлі Дженнер, не так давно відповіла на численні запитання своїх шанувальників, що стосуються її зовнішності. Вона заявила, що пишається формами і зовсім їх не соромиться.

Як відомо, зараз у світі просто «бум» на форми, «як у Кім», тому дівчина любить підкреслювати і хвалитися ними ж в білизна. На відміну від Анастасії Квітко, фігура Демі Роуз в купальнику виглядає пропорційної і більш природною. Фанати відзначають, що дівчина стає "соковитіше з кожним днем".

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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