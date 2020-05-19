Високі дівчата завжди привертають увагу чоловіків, хоча в юності нерідко комплексують з приводу свого зросту

Politeka.net вирішила згадати найвищих жінок в українському та російському шоу-бізнесі, які не соромляться носити підбори, незважаючи на свій зріст.

Українська телеведуча Катя Осадча має зріст 180 сантиметрів. Таким високим дівчатам досить складно знайти собі пару, тому чоловік Осадчої, Юрій Горбунов, значно нижче своєї дружини.

У співачки Олі Полякової зріст теж 180 сантиметрів. При цьому красуня не упускає можливість покрасуватися на підборах.

В клубі «180 сантиметрів» також зірка «Нового каналу», телеведуча Леся Нікітюк. Вона не раз розповідала, як сильно комплексувала з приводу свого зросту і фігури.

Такий самий зріст у телеведучої Маші Єфросиніної. Практично всі співведучі зірки були нижче її. У часи, коли Єфросиніна ще була повненькою, вона виглядала вельми вражаюче.

Зірка фільмів виробництва студії «Квартал 95», актриса Світлана Ходченкова теж дуже висока – її зріст 180 сантиметрів. Красуні через це дуже важко підібрати партнера по фільму.

Співачка Лоліта Мілявська трохи вище. Її зріст 181 сантиметр. Її партнери теж найчастіше виявлялися нижче її.

Нагадаємо, що Осадча приголомшила новим вбранням, зірку просто не впізнати: "Дорофєєва, знімай окуляри".

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