Высокие девушки всегда привлекают внимание мужчин, хотя в юности нередко комплексуют по поводу своего роста

Politeka.net решила вспомнить самых высоких женщин в украинском и российском шоу-бизнесе, которые не стесняются носить каблуки, несмотря на свой рост.

Украинская телеведущая Катя Осадчая имеет рост 180 сантиметров. Таким высоким девушкам довольно сложно найти себе пару, поэтому муж Осадчей, Юрий Горбунов, значительно ниже своей супруги.

У певицы Оли Поляковой рост тоже 180 сантиметров. При этом красотка не упускает возможность покрасоваться на каблуках.

В клубе «180 сантиметров» также звезда «Нового канала», телеведущая Леся Никитюк. Она не раз рассказывала, как сильно комплексовала по поводу своего роста и фигуры.

Такой же рост у телеведущей Маши Ефросининой. Практически все соведущие звезды были ниже ее. Во времена, когда Ефросинина еще была полненькой, она выглядела весьма впечатляюще.

Звезда фильмов производства студии «Квартал 95», актриса Светлана Ходченкова тоже очень высокая – ее рост 180 сантиметров. Красотке из-за этого очень трудно подобрать партнера по фильму.

Певица Лолита Милявская немного выше. Ее рост 181 сантиметр. Ее партнеры тоже чаще всего оказывались ниже ее.

Напомним, что Осадчая огорошила новым нарядом, звезду просто не узнать: "Дорофеева, снимай очки".

Как сообщала Politeka, Никитюк показала "увеличенную" грудь в прозрачной сеточке, бесстыдные кадры: "Как торчат".

Также Politeka писала, что Полякова в крохотном топе устроила дикие танцы с дочерью: «Разогреваемся!».