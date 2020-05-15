Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала кумедний образ

На фото Нікітюк позує в прозорій блузці, під якою можна помітити бюстгальтер. Образ красуня доповнила светлім пальто, яке сповзла з плечей. Леся дивилася в камеру і сама сфотографувала себе в машині. На кадрі вона домалювала себе груди і додала на ній точки. Фотографія вийшла цікавою і цікавою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все із-за того, що Никитюк розмістила кадр в сторіс, де такої функції немає.

Повідомлялося, що українську телеведучу Лесю Никитюк застукали за дивним заняттям прямо під час зйомок шоу.

Так, Никитюк позує в оточенні напівголих чоловіків, які оточили зірку і танцюють.

«Що ж сьогодні буде…Як же хочеться побути на місці Лесі Никитюк», - йдеться в повідомленні однієї з учасниць проекту.

Уточнимо, що знімок був опублікований в Сторіс, тому шанувальники Никитюк були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Повідомлялося, що знаменита українська суперблондинка Оля Полякова влаштувала з Лесею Нікітюк незвичайний вечір змагань.

Після того, як був введений карантин, зірка вирішила залишитися разом з родиною в заміському будинку, звідки активно влаштовує прямі ефіри на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Цього разу зірка вирішила провести вечір в компанії колеги - телеведучої Лесі Никитюк.

Нагадаємо, Никитюк показала, як жирує на карантині з червоною ікрою і полуницею

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