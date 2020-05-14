Популярна українська виконавиця Оля Полякова здивувала шанувальників яскравим танцем, якого навчалася разом з дочкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Займаємося танцями заради гарного настрою 💃 Хореограф: Максим Єжов. Прокидаємося, бадьорімося, розігріваємося! ⚡ Вчимо найшвидший бальний танець – квікстеп», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Полякова з дочкою вчить танець під крики Єжова, який намагається розповісти співачці, як правильно рухатися. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«бомбезний», «Я ж потанцював з тобою ламбаду, якщо звичайно розумієш про що я , лол», «Олечка, краще тебе нікого немає», «Класна», «Ольга ви прекрасні», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Оля Полякова розповіла про конфлікт зі Світланою Лободою.

Під час розмови по душам з дизайнером Андре Таном і гри "Правда або дія" артистка проговорилася про гучному скандалі зі Світланою Лободою. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі "Королеви ночі.

Як виявилося їх конфлікт стався під час церемонії нагородження премією від відомого українського глянцю "Viva! Найкрасивіші-2013".

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість

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