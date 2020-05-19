Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, посвітила головним у тоненькій піжамі

Дівчина показала всю себе і свої головні переваги у простій у шовковій піжамі яскраво-бірюзового відтінку. Схоже, модель зовсім не соромиться своїх значних переваг, адже з кожним разом намагається робити фото з акцентом на її тіло. При цьому Анастасія дуже рідко показує себе в домашньому вигляді, повідомляє Politeka.

На новому, майже домашньому кадрі, дівчина позувала без макіяжу і з розпущеним волоссям, показуючи переваги на тлі міського пейзажу. При цьому дівчина навмисне спустила тонкі лямки сукні з плечей, надавши пікантності своїй позі.

Шанувальники відразу ж написали безліч коментарів:

«Хороша нічна сорочка», «Ви чарівні», «Натуральна зелена краса 👌 Я люблю тебе», «...ви вбиваєте мене. Абдул», «це класика», «Белла, ти зваблюєш, перш за все, коли ти це робиш. 😘🌹», «О, мій бог», «Ти мій улюблений вид жінки, дитинко, baby ❤️ 🔥 🔥 😘 💯 💜 💙 ❤️ 🔥 🔥 😘 💯».

Зазначимо, шанувальники вже не дивуються, модель часто публікує гарячі знімки і відео, але на цей раз Настя переплюнула навіть себе.



У своїх сторіс Квітко опублікувала відео, на якому продемонструвала жаркий танець з напарницею. Одягнувши відверті купальники, пишнотілі красуні без краплі сорому вразили своїми принадами на камеру.

Кадри вийшли досить пікантними, так як дівчата встигли за короткий час показати себе у всій красі.

Їх неосяжні форми просто вивалювалися з мініатюрних купальників, але все ж якщо порівнювати дівчат, то габарити Анастасії залишаються поза всякою конкуренцією.Зазначимо, кар'єру моделі Квітко почала у сімнадцять років, а свою популярність вона здобула після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.



Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.