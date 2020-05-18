Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, влаштувала запальні танці на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

Так, модель в крихітному білизна, яке максимально оголює її пишні форми, виконує запальний танець на камеру. Самі кадри Квітко ніяк не підписала. Незважаючи на це, її шанувальники вибухнули коментарями до відео.

«Боже, давай ще таких танців», «ти гарний танцюрист, ти знаєш про це?», «чудово», «дуже гарячий танець, круто», «Вау, яка краса», «чорт, це круто», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Анастасія Квітко виставила в камеру свою велику груди.

Зірка записала спокусливе сториз в Instagram. На відео модель блищала у відвертому купальнику незвичайного крою.

Почалося сторі з того, що зірка подивилася і посміхнулася у камеру, а потім спустила її нижче: "Ух, яка шкодница".

Тканина бікіні натягнулася на пишних грудях. Купальник мав великий виріз посередині, завдяки якому відкривалися види на принади.

Посередині було кільце, що з'єднує тканина з двох сторін, а також з нього йшли бретельки, тягнуться до потилиці зірки.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.