Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, устроила зажигательные танцы на камеру
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.
Так, модель в крохотном белье, которое максимально оголяет ее пышные формы, исполняет зажигательный танец на камеру. Сами кадры Квитко никак не подписала. Несмотря на это, ее поклонники взорвались комментариями к видео.
«Боже, давай еще таких танцев», «ты хороший танцор, ты знаешь об этом?», «великолепно», «очень горячий танец, круто», «Вау, какая красота», «черт, это круто», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян из-за пышных форм, выставила в камеру свою большую грудь.
Звезда записала соблазнительное сториз в Инстаграм. На видео модель блистала в откровенном купальнике необычного кроя.
Началось стори с того, что звезда посмотрела и улыбнулась в камеру, а затем спустила ее ниже: "Ух, какая шкодница".
Ткань бикини натянулась на пышных грудях. Купальник имел большой вырез посередине, благодаря которому открывались виды на прелести.
Посередине имелось кольцо, соединяющее ткань с двух сторон, а также с него шли бретельки, тянущиеся к затылку звезды.
@anastasiyakvitko
##twirk ##dance ##bikini ##trending♬ sonido original - toni.vlc06
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.