Погода в Україні 18 травня вдарить з новою силою, частину регіонів накриють дощі, які місцями будуть супроводжуватись грозами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

На заході України повітря буде в районі 15-22 тепла. А ось в нічний час доби похолодає: від 4 до 8 за Цельсієм. Дощів не буде, хоча можливо хмарність.

Північ країни сьогодні заллють дощі, які місцями з грозами. Тут помітно похолодає днем: 14-18 тепла. Уночі очікується стабільна температура в районі 6-9 вище нуля.

Українцям у центральних регіонах сьогодні дощі будуть не страшні, хоча небо затягне хмарами. Стовпчик термометра показуватиме 16-20 градусів тепла, хоча вночі показник буде в районі 6-9 за Цельсієм.

Найтепліше сьогодні буде на півдні України – денні 20-23 тепла зміняться нічними 10-13 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

Східний регіон сьогодні частково накриють дощі з грозами, хоча вдень там очікується від 16 до 20 тепла. Вночі повітря охолоне до 9-12 за Цельсієм.

Київ і область сьогодні, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, накриють невеликі дощі. Це позначиться термометрі: повітря буде в межах 15-19 тепла, хоча вночі показник впаде до 5-9 за Цельсієм.

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