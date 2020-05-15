Погода в Украине 15 мая покажет истинное «лицо», часть регионов зальют сильные дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Так, на западной части страны будут дожди, местами очень сильные. Воздух в дневное время суток прогреется до +12+20 тепла. Ночью же сильно похолодает: столбик термометра покажет от +3 до +9 по Цельсию.

Украинцам на севере стоит ожидать облачности, но осадков не предвидится. Ночью на улице будет 3-5 градусов тепла, а вот днем воздух прогреется до 14-17 по Цельсию.

В центральных регионах будут дожди, из-за которых дневная температура упадет до 13-17 градусов. Ночью будет немного теплее, чем на севере: от +6 до +11 градусов.

А вот на юге Украины, несмотря на осадки, воздух прогреется до невероятных 21-23 тепла днем. А вот ночью столбик термометра опустится до 10-13 градусов.

На востоке Украины дожди обойдут стороной только Харьковскую область, хотя там ожидается 16-19 градусов. На остальной части региона будут дожди и дневные 18-21 градус тепла. Ночью же стоит готовиться к 9-12 по Цельсию.

Теплее всего сегодня будет на территории аннексированного украинского Крыма. Воздух тут прогреется днем до 23-25 по Цельсию. Ночью же будет от 10 до 12 тепла.

До этого мы писали, что синоптик Наталья Диденко предупреждала о надвигающимся на Украину антициклоне, который прогонит дожди с большей части территорий.

Напомним, ливни и грозы отступят, но май готовит новое испытание украинцам.

Как сообщала Politeka, май нанесет новый холодный удар, названа дата: важное предупреждение синоптика.

Также Politeka писала, что аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра.