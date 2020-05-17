Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян через пишні форми, виставила в камеру свої великі груди
Зірка записала спокусливе сториз в Instagram, передає Politeka.net. На відео модель блищала у відвертому купальнику незвичного крою.
Почалося сторі з того, що зірка подивилася і посміхнулася у камеру, а потім спустила її нижче: "Ух, яка бешкетниця".
Тканина бікіні натягнулася на пишних грудях. Купальник мав великий виріз посередині, завдяки якому відкривалися види на принади.
Посередині було кільце, що з'єднує тканину з двох сторін, а також з нього йшли бретельки, які тягнулися до потилиці зірки.
Блокування дитячих виплат, українські батьки у відчаї: ПриватБанк пояснив, що відбувається
Долар може піти на дно: українцям розповіли, чого чекати влітку, "краще закуповувати валюту..."
Бузова опублікувала кадри 16-річної давнини, зірку зовсім не впізнати: "Така колгоспниця", фото
Гаряча Ратаковськи посвітила апетитними "булочками" перед пухнастим другом: "Нереальна"
Також на кадрах можна було помітити плавки красуні, які обтягнули її п'яту точку.
Волосся модель розпустила, що додало їй деяку акуратність.
Відео було оприлюднено в сториз, тому користувачі мережі не змогли прокоментувати відкрито побачені кадри, однак, незважаючи на попередні пости, помітно, що російська Кардашьян регулярно і дуже швидко отримує тисячі лайків.
Раніше ми писали, що Анастасія Квітко опублікувала відео, на якому влаштувала жаркий танець з подружкою.
Одягнувши відверті купальники і спідниці з бахромою, пишнотілі красуні потрясли своєю красою.
Нагадаємо також, що Анастасія Квітко вирішила приміряти незвичний наряд, що складається з мереживної білизни і білосніжних панчохів.
Фанати позитивно відреагували на досить гарячий наряд моделі.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко в крихітному топі демонструє бездоганну фігуру. Форми буквально хочуть «вистрибнути» з вбрання дівчини.
Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.