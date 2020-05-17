Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян через пишні форми, виставила в камеру свої великі груди

Зірка записала спокусливе сториз в Instagram, передає Politeka.net. На відео модель блищала у відвертому купальнику незвичного крою.

Почалося сторі з того, що зірка подивилася і посміхнулася у камеру, а потім спустила її нижче: "Ух, яка бешкетниця".

Тканина бікіні натягнулася на пишних грудях. Купальник мав великий виріз посередині, завдяки якому відкривалися види на принади.

Посередині було кільце, що з'єднує тканину з двох сторін, а також з нього йшли бретельки, які тягнулися до потилиці зірки.

Також на кадрах можна було помітити плавки красуні, які обтягнули її п'яту точку.

Волосся модель розпустила, що додало їй деяку акуратність.

Відео було оприлюднено в сториз, тому користувачі мережі не змогли прокоментувати відкрито побачені кадри, однак, незважаючи на попередні пости, помітно, що російська Кардашьян регулярно і дуже швидко отримує тисячі лайків.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко опублікувала відео, на якому влаштувала жаркий танець з подружкою.

Одягнувши відверті купальники і спідниці з бахромою, пишнотілі красуні потрясли своєю красою.

Нагадаємо також, що Анастасія Квітко вирішила приміряти незвичний наряд, що складається з мереживної білизни і білосніжних панчохів.

Фанати позитивно відреагували на досить гарячий наряд моделі.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко в крихітному топі демонструє бездоганну фігуру. Форми буквально хочуть «вистрибнути» з вбрання дівчини.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.