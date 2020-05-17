Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян из-за пышных форм, выставила в камеру свою большую грудь

Звезда записала соблазнительное сториз в Инстаграм, передает Politeka.net. На видео модель блистала в откровенном купальнике необычного кроя.

Началось стори с того, что звезда посмотрела и улыбнулась в камеру, а затем спустила ее ниже: "Ух, какая шкодница".

Ткань бикини натянулась на пышных грудях. Купальник имел большой вырез посередине, благодаря которому открывались виды на прелести.

Посередине имелось кольцо, соединяющее ткань с двух сторон, а также с него шли бретельки, тянущиеся к затылку звезды.

Также на кадрах можно было заметить плавки красотки, которые обтянули ее пятую точку.

Волосы модель распустила, что придало ее образу некоторую аккуратность.

Видео было обнародовано в сториз, поэтому пользователи сети не смогли прокомментировать открыто увиденные кадры, однако, смотря на предыдущие посты, заметно, что русская Кардашьян регулярно и очень быстро получает тысячи лайков.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко опубликовала видео, на котором устроила жаркий танец с подружкой.

Облачившись в откровенные купальники и юбки с бахромой, пышнотелые красавицы потрясли своим великолепием.

Напомним также, что Анастасия Квитко решила примерить необычный наряд, состоящий из кружевного белья и белоснежных чулок.

Фанаты положительно отреагировали на довольно горячий наряд модели.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко в крохотном топе демонстрирует безупречную фигуру. Формы буквально хотят «выпрыгнуть» из наряда девушки.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.