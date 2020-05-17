Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян из-за пышных форм, выставила в камеру свою большую грудь
Звезда записала соблазнительное сториз в Инстаграм, передает Politeka.net. На видео модель блистала в откровенном купальнике необычного кроя.
Началось стори с того, что звезда посмотрела и улыбнулась в камеру, а затем спустила ее ниже: "Ух, какая шкодница".
Ткань бикини натянулась на пышных грудях. Купальник имел большой вырез посередине, благодаря которому открывались виды на прелести.
Посередине имелось кольцо, соединяющее ткань с двух сторон, а также с него шли бретельки, тянущиеся к затылку звезды.
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Также на кадрах можно было заметить плавки красотки, которые обтянули ее пятую точку.
Волосы модель распустила, что придало ее образу некоторую аккуратность.
Видео было обнародовано в сториз, поэтому пользователи сети не смогли прокомментировать открыто увиденные кадры, однако, смотря на предыдущие посты, заметно, что русская Кардашьян регулярно и очень быстро получает тысячи лайков.
Ранее мы писали, что Анастасия Квитко опубликовала видео, на котором устроила жаркий танец с подружкой.
Облачившись в откровенные купальники и юбки с бахромой, пышнотелые красавицы потрясли своим великолепием.
Напомним также, что Анастасия Квитко решила примерить необычный наряд, состоящий из кружевного белья и белоснежных чулок.
Фанаты положительно отреагировали на довольно горячий наряд модели.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко в крохотном топе демонстрирует безупречную фигуру. Формы буквально хотят «выпрыгнуть» из наряда девушки.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.