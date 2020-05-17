34-летняя украинская модель, актриса и певица Дарья Астафьева соблазнила откровенным фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала горячий снимок в "сториз" в Инстаграм, на котором позировала в обнаженном виде. Дарья лежала в постели, разбросав черные волосы по подушке. Звезда задумчиво поджала губы и посмотрела куда-то вверх и в сторону.

"Когда женщина просыпается в гордом одиночестве, кто знает, что она решит сделать...", - подписала фото Астафьева, дав пользователям возможность выбрать вариант ответа между "завтраком и тату".

Невозможно не заметить одну пикантную деталь, способную свести с ума любого. Дарья эффектно сверкнула сочным бюстом - по всей видимости, красотка не отягощает себя одеждой во время сна.

Ранее мы сообщали, Астафьева покорила тысячи сердец весенней фотосессией. Певица нарядилась в платье телесного цвета, которое тесно обтянуло ее стройные формы. Изюминкой стал верх, похожий на корсет. Если бы не огромный букет белых цветов, которым Дарья прикрылась, счастью фанатов не было бы предела. Правда, красотка оставила некоторые штрихи и намеки на фантастическое декольте. Макияж в розовых тонах, волнистые слегка растрепанные локоны и большие серьги дополнили романтический образ.

"Позволь себе быть натуральной", - подписала кадр звезда.

Кроме того мы писали, артистка приковала взгляды, выставив фото в голубом спортивном костюме, подчеркнувшем каждый изгиб ее тела. Судя по подписи, Дарья занималась йогой.

«Главное спокойствие и баланс», «О, йога , все ни как не дойду))», «😍 прекрасные тона», «В йоге главное йога😍», «У Астафьевой самая красивая фигура из звезд👍👏Реально😊», - писали ей в комментариях.

Напомним, Астафьева похвасталась жарким видом в черном белье

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