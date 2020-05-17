Хвора на рак артистка Анастасія Заворотнюк вже йде на поправку

Таку заяву зробила інша не менш знаменита російська співачка Наташа Корольова, яка живе по сусідству з Заворотнюк. Про це вона розповіла телеканалу НТВ.

«Слава Богу, кажуть, що хороші новини і Настя йде на поправку. Ми бажаємо їй здоров'я», — повідомила Королева.

В ЗМІ уточнили, що знаменитості живуть по сусідству в котеджному селищі Автомагістраль в Московській області.

Корольова до всього іншого додала, що їх з Анастасією Заворотнюк пов'язують не тільки дружні, але і робочі відносини. Вони разом знімалися в серіалі "Моя прекрасна няня". Виявляється, до того, як почалися зйомки, головну роль пропонували зіграти саме Наташі Корольової. Проте їй довелося відмовитися, оскільки вона тоді тільки народила сина Архипа.

У ЗМІ уточнили, що знаменитості живуть по сусідству в котеджному селищі Автомагістраль в Московській області.

Раніше ми повідомляли, що зараз Заворотнюк проходить лікування в Центральній клінічній лікарні при Управлінні справами президента РФ. Як з'ясувалося, її родині запропонували нову терапію, в рамках якої пухлина знищується за допомогою вірусу. Однак, чоловік Заворотнюк Павло Чернишов вирішив не ризикувати, і відмовився від цієї пропозиції.

За словами директора Інституту молекулярної біології РАН Олександра Макарова, у актриси намітилася ремісія.

Нагадаємо, рак у Заворотнюк: лікарі вперше зробили офіційну заяву, "родичі передали клітини, щоб...".

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