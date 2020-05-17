Хвора на рак артистка Анастасія Заворотнюк вже йде на поправку
Таку заяву зробила інша не менш знаменита російська співачка Наташа Корольова, яка живе по сусідству з Заворотнюк. Про це вона розповіла телеканалу НТВ.
«Слава Богу, кажуть, що хороші новини і Настя йде на поправку. Ми бажаємо їй здоров'я», — повідомила Королева.
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В ЗМІ уточнили, що знаменитості живуть по сусідству в котеджному селищі Автомагістраль в Московській області.
Корольова до всього іншого додала, що їх з Анастасією Заворотнюк пов'язують не тільки дружні, але і робочі відносини. Вони разом знімалися в серіалі "Моя прекрасна няня". Виявляється, до того, як почалися зйомки, головну роль пропонували зіграти саме Наташі Корольової. Проте їй довелося відмовитися, оскільки вона тоді тільки народила сина Архипа.
У ЗМІ уточнили, що знаменитості живуть по сусідству в котеджному селищі Автомагістраль в Московській області.
Раніше ми повідомляли, що зараз Заворотнюк проходить лікування в Центральній клінічній лікарні при Управлінні справами президента РФ. Як з'ясувалося, її родині запропонували нову терапію, в рамках якої пухлина знищується за допомогою вірусу. Однак, чоловік Заворотнюк Павло Чернишов вирішив не ризикувати, і відмовився від цієї пропозиції.
За словами директора Інституту молекулярної біології РАН Олександра Макарова, у актриси намітилася ремісія.
Нагадаємо, рак у Заворотнюк: лікарі вперше зробили офіційну заяву, "родичі передали клітини, щоб...".
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