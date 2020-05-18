Американська фітнес-модель Ана Чері зняла себе в дзеркало в пікантному образі

Красуня щодня викладає гарячі кадри у своєму Instagram, що дуже радує шанувальників, пише Politeka.net. В одному з останніх сторі зірка з'явилася в леопардовому купальнику, який ідеально підкреслив її шикарні форми - просто обзаздритися.

Красуня вразила пишністю своїх грудей і пружних сідниць. Варто відзначити, що зірка займається спортом і дуже ретельно стежить за харчуванням.

Низ крихітного бікіні тримався на тонких зав'язаних лямках і відкривав види на красиві стегна моделі.

Свій образ грайлива красуня доповнила кепочкою, прибравши волосся у високий пучок.

"Люблю вас всіх!", - написала Ана.

Красуня розповіла, що нещодавно відсвяткувала 34-річчя і отримала безліч привітань. Модель подякувала всім за теплі слова.

Зараз на сторінку Чері підписані 12,5 мільйонів людей, які залишають їй масу повідомлень, в тому числі, компліментів. Пости знаменитості моментально набирають тисячі лайків.

Нагадаємо, Ана Чері постала в облягаючому одязі. Топік підкреслив пишні принади, а через коротку довжину дозволив помилуватися пружним пресом і тонкою талією. Були помітні кубики на животі.

Спортивні штани обтягнули струнке тіло і пишні стегна.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в сукні з сіточки і короною на голові. Волосся у красуні було розпущене в цей раз.

Модель закрила пухкі губи і закрила очі.

Зірка розтягнулася на рожевому простирадлі і показала себе в профіль. Фотографія вийшла спокусливою і збудливою.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні об'єми, лосини аж тріщать

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