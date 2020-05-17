Модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардаш'ян", опублікувала пікантне відео

Як передає Politeka.net, популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники вже не дивуються, модель часто публікує гарячі знімки і відео, але на цей раз Настя переплюнула навіть себе.



У своїх сторіс Квітко опублікувала відео, на якому продемонструвала жаркий танець з напарницею. Одягнувши відверті купальники, пишнотілі красуні без краплі сорому вразили своїми принадами на камеру.

Кадри вийшли досить пікантними, оскільки дівчата встигли за короткий час показати себе у всій красі.

Їх неосяжні форми просто вивалювалися з мініатюрних купальників, але якщо порівнювати дівчат, то габарити Анастасії залишаються поза всякою конкуренцією.





Зазначимо, кар'єру моделі Квітко почала у сімнадцять років, а свою популярність вона здобула після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу підписників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.



Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.