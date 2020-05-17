Модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала пикантное видео

Как передает Politeka.net, популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Поклонники уже не удивляются, модель часто публикует горячие снимки и видео, но на этот раз Настя переплюнула даже себя.



В своих сторис Квитко опубликовала видео, на котором продемонстрировала жаркий танец с напарницей. Облачившись в откровенные купальники, пышнотелые красавицы без капли стеснения потрясли своими прелестями на камеру.

Кадры вышли довольно пикантными, так как девушки успели за короткое время показать себя во всей красе.

Их необъятные формы просто вываливались с миниатюрных купальников, но все же если сравнивать девушек, то габариты Анастасии остаются вне всякой конкуренции.







Отметим, карьеру модели Квитко начала в семнадцать лет, а свою популярность она обрела после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.





Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.