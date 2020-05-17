Модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала пикантное видео
Как передает Politeka.net, популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.
Поклонники уже не удивляются, модель часто публикует горячие снимки и видео, но на этот раз Настя переплюнула даже себя.
В своих сторис Квитко опубликовала видео, на котором продемонстрировала жаркий танец с напарницей. Облачившись в откровенные купальники, пышнотелые красавицы без капли стеснения потрясли своими прелестями на камеру.
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Кадры вышли довольно пикантными, так как девушки успели за короткое время показать себя во всей красе.
Их необъятные формы просто вываливались с миниатюрных купальников, но все же если сравнивать девушек, то габариты Анастасии остаются вне всякой конкуренции.
Отметим, карьеру модели Квитко начала в семнадцать лет, а свою популярность она обрела после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.
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Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.