Долар і далі буде дешевшати, тоді як гривня зміцнюватиметься

Найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Про це повідомив аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, пише "РБК-Україна".

За інформацією експерта, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,7 грн.

Іосуб додав, що зниження курсу долара спостерігається з 27 березня, коли він досяг свого локального максимуму - 28,2 грн. В останні дні процес прискорився - долар досяг свого мінімуму з 16 березня.

Причиною падіння долара, на думку аналітика, стало зниження ажіотажного попиту на валюту населення, а також зниження попиту з боку імпортерів.

При цьому Іосуб зазначив, що "в середньостроковій перспективі зміцнення гривні продовжиться".

За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-0,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,82 до 26,68 грн (-0,5%).

Згідно з даними НБУ, 17 травня долар зупиниться на рівні 26,6792 гривень. Однак на перший робочий день, 18 травня, передбачається, що він впаде до 26,638 гривень (-0,0412). Схожа ситуація буде і з курсом євро: він буде торгуватися 17 травня по 28,7869 гривень. Але вже в понеділок валюта обвалиться до 28,7677 грн (-0,0192).

Раніше ми повідомляли, голова Нацбанку Яків Смолій спрогнозував, як поведуть себе українці після карантину відносно долара. За його словами, не варто чекати, що українці масово побіжать скуповувати американську валюту. В першу чергу, люди почнуть витрачати гроші, які у них ще є, оскільки є певний відкладений попит.

Крім того, Смолій зазначив, що серйозних коливань курсу долара по відношенню до гривні не передбачається.