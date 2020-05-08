Известная украинская певица Надежда Мейхер показала соблазнительное тело в блестках
На фото Мейхер позирует в черном платье с огромным декольте, дополнив образ большими серьгами в ушах. Волосы у певицы в этот раз были растрепанными, а сама Надя стояла напротив стены. Красавица соблазнительно выгнулась и взялась одной рукой за бок, а вторую расположила возле лица. Фотография получилась очень соблазнительной и жаркой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 500 лайков и написали несколько комментариев:
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"Надежда конечно сногсшибательная женщина. В составе ВИА-Гры мне больше всех нравилась", "Красавица", "Круто".
Сообщалось, что 38-летняя украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская предстала в нежном образе.
На одном из последних видео звезда решила продефилировать в платье.
Наряд подчеркнул красивые формы звезды. Пышная грудь, тонкая талия и длинные ножки - от Надежды просто нельзя отвести взгляда.
Мейхер шла в босоножках по полу, улыбаясь в камеру и снимая сумочку с плеча.
Кадры получились очень яркими и соблазнительными.
Сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый сочный образ.
На фото Мейхер позировала в юбке с приличным размером, а дополнила свой лук каблуками топом, который еле вместил большие формы Надежды. Певица позировала на фоне винтажной стены. Волосы у звезды были распущены, можно заметить еще и большие сережки на артистке.
Напомним, 38-летняя Надежда Мейхер впервые показала своего юного возлюбленного
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