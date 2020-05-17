Також стало відомо, де проведуть конкурс в наступному році

Незважаючи на поправки, які вніс китайський вірус у проведення пісенного конкурсу "Євробачення 2020", фінал все ж відбувся. Грандіозна крапка була поставлена 16 травня

Замість справжнього шоу організатори "Євробачення" вирішили показати віртуальний концерт "Europe Shine a Light" ("Європа запалює світло"). Це змінена назва пісні-переможниці 1997 року "Love Shine a Light" у виконанні Katrina & The Waves з Великобританії.

Шоу транслювалося в 46 країнах. Вперше в історії конкурсу учасники співали разом, а не змагалися один з одним. Концерт розпочався з того, що фанати Євробачення зі всього світу об'єдналися в хор і виконали пісню переможця Євробачення-1980, співака з Ірландії Джонні Логана What's another year разом з ним самим. Також учасники спільно виконали вже згадану пісню "Love Shine a Light" - такого ще не було.

У цій незвичайній версії фіналу показали короткі інтерв'ю з конкурсантами, фрагменти виступів, які мали демонструватися в Роттердамі, а також звернення та пісні переможців Євробачення минулих років. Так, кожен виконавець отримав одну хвилину, щоб коментатори могли представити учасника і пісню, а виконавці - звернутися безпосередньо до глядачів.

Окрім конкурсантів глядачі побачили виступ переможця конкурсу в 2015 році – представника Швеції Монса Сельмерлева з піснею " Heroes", переможницю 2007 року з Сербії Марію Шерифович з піснею "Молитва", переможницю Євробачення-2018 Нетто Барзілай і її "Toy" та інших.

В кінці трансляції ведучі озвучили офіційне рішення про конкурс на наступний рік. Так як в цьому році фіналіста немає, то ним залишається минулорічний - Дункан Лоуренс, а "Євробачення-2021", відповідно, відбудеться в Роттердамі.

Раніше ми повідомляли, конкурсанти з України, переможці Нацвідбору-2020, група Go_A записали свій виступ для "домашнього Євробачення" на одному з верхніх поверхів Київського телецентру. Це дозволило глядачам побачити українську столицю з висоти пташиного польоту. Музиканти виконали оновлену версію своєї пісні «Соловей».

Нагадаємо, український гурт Go-A виступить в онлайн шоу Євробачення-2020.

Як повідомляла Politeka, українці порвуть "Євробачення-2020", шоу таки відбудеться: названа дата і де дивитися.

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