Также стало известно, где проведут конкурс в следующем году

Несмотря на поправки, которые внес китайский вирус в проведение песенного конкурса "Евровидение 2020", финал все же состоялся. Грандиозная точка была поставлена 16 мая

Вместо настоящего шоу организаторы "Евровидения" решили показать виртуальный концерт "Europe Shine a Light" ("Европа зажигает свет"). Это измененное название песни-победительницы 1997 года "Love Shine a Light" в исполнении Katrina & The Waves из Великобритании.

Шоу транслировалось в 46 странах. Впервые в истории конкурса участники пели вместе, а не соревновались друг с другом. Концерт начался с того, что фанаты Евровидения со всего мира объединились в хор и исполнили песню победителя Евровидения-1980, певца из Ирландии Джонни Логана What's another year вместе с ним самим. Также участники совместно исполнили уже упомянутую песню "Love Shine a Light" - такого еще не было.

В этой необычной версии финала показали короткие интервью с конкурсантами, фрагменты их выступлений, которые должны были демонстрироваться в Роттердаме, а также обращения и песни победителей Евровидения прошлых лет. Так, каждый исполнитель получил одну минуту, чтобы комментаторы могли представить участника и песню, а исполнители - обратиться непосредственно к зрителям.

Кроме конкурсантов, зрители увидели выступление победителя конкурса в 2015 году – представителя Швеции Монса Сельмерлева с песней " Heroes", победительницу 2007 года из Сербии Марию Шерифович с песней "Молитва", победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай и ее "Toy" и других.

В конце трансляции ведущие озвучили официальное решение о конкурсе на следующий год. Так как в єтом году финалиста нет, то им остается прошлогодний - Дункан Лоуренс, а "Евровидение-2021", соответственно, состоится в Роттердаме.

Ранее мы сообщали, конкурсанты из Украины, победители Нацотбора-2020, группа Go_A записали свое выступление для "домашнего Евровидения" на одном из верхних этажей Киевского телецентра. Это позволило зрителям увидеть украинскую столицу с высоты птичьего полета. Музыканты исполнили обновленную версию своей песни «Соловей».

Напомним, украинская группа Go-A выступит в онлайн шоу Евровидения-2020.

Как сообщала Politeka, украинцы порвут "Евровидение-2020", шоу таки состоится: названа дата и где смотреть.

Также Politeka писала, что стало известно, кто представит Украину на Евровидении в 2021 году: Go-A не выдержали, эмоциональное обращение.