«Евровидение-2020», которое отменили из-за пандемии китайского вируса, пройдет в интернете в формате специального шоу
Как передает Politeka.net, шоу будет транслироваться 12 и 14 мая. В эти дни должны были состоятся первый и второй полуфиналы конкурса. В день финала онлайн состоится специальное шоу.
Сегодня, 12 мая онлайн можно будет увидеть выступления части участников, в том числе номер украинской группы Go_A. В этот же день будут транслироваться выступления российской группы Little Big и белорусского дуэта Val. Концерт начнется в 22.00 по киевскому времени на канале конкурса в Ютуб. Отмечается, что организаторы конкурса приготовили для зрителей сюрпризы, которые будут транслироваться в перерывах между выступлениями.
Известно, что голосования в этом году не будет, а вместо финала конкурса состоится концерт «Europe Shine A Light», который будут транслировать все страны-участницы "Евровидения-2020". Известно, что в концерте примут участие победители прошлых годов.
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