Актриса і зірка гумористичного проекту «Квартал 95» Еліна Мбані похвалилася ідеальним тілом без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих знімках в екстравагантних позах, демонструючи всім бездоганне тіло. На одному з них помітно, що зірка знаходиться без білизни. Незважаючи на те, що фотографії Мбані ніяк не підписала, вони спровокували справжній бум серед її шанувальників.

«Клас!», «Вау»,» мала, дуже-дуже крута», «розкішна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка і артистка "Кварталу 95" Еліна Мбані змінила образ. Красуня вирішила оновити свою зачіску і вразила шанувальників. Еліна заплела великі довгі коси по всій голові.

Відповідні фото були оприлюднені на офіційній Instagram-сторінці "Жіночого Кварталу".

На знімках екзотична красуня позувала в сірій кофті з великим коміром, з-за чого одне плече выставилось і Еліна продемонструвала шовковисту шкіру. Крім того, можна з упевненістю сказати, що співачка була без білизни.

Доповнили стильний і спокусливий образ окуляри-кішки.

Нагадаємо, що зірка "Квартал 95" приголомшила зовнішнім виглядом: "В білих тапках і...".

Як повідомляла Politeka, зірка "Квартал 95" зняла зайве і показала, як розслабилася на пляжі: "Це законно?".

Також Politeka писала, що зірки "Жіночого кварталу" влаштували нещадну бійку: "Дісталося навіть недавно народила Кекелии...".