Актриса і зірка гумористичного проекту «Квартал 95» Еліна Мбані похвалилася ідеальним тілом без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на опублікованих знімках в екстравагантних позах, демонструючи всім бездоганне тіло. На одному з них помітно, що зірка знаходиться без білизни. Незважаючи на те, що фотографії Мбані ніяк не підписала, вони спровокували справжній бум серед її шанувальників.
«Клас!», «Вау»,» мала, дуже-дуже крута», «розкішна», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, співачка і артистка "Кварталу 95" Еліна Мбані змінила образ. Красуня вирішила оновити свою зачіску і вразила шанувальників. Еліна заплела великі довгі коси по всій голові.
Відповідні фото були оприлюднені на офіційній Instagram-сторінці "Жіночого Кварталу".
На знімках екзотична красуня позувала в сірій кофті з великим коміром, з-за чого одне плече выставилось і Еліна продемонструвала шовковисту шкіру. Крім того, можна з упевненістю сказати, що співачка була без білизни.
Доповнили стильний і спокусливий образ окуляри-кішки.
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