Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала головне в звичайній білизні

Дівчина в цей раз вирішила з'явитися перед фанатами в звичайному домашньому образі, блиснувши головним достоїнством у звичайному білизна. Як відомо, Анастасія є любителькою яскравих кадрів і приміряє для реклами саме модну білизну або супер-міні сукні. Цього разу практично домашній кадр підкорив фанатів, повідомляє Politeka.

В цей раз Квітко підкреслила пишні форми білими бікіні і виставивши п'яту точку напоказ, при цьому груди дівчина сховала за коротеньким жовтим топом. Свої довгі світлі локони модель зав'язала в звичайний хвіст, а сама повернулася до об'єктиву, жалібно дивлячись прямо перед собою.

Зазначимо, ні для кого не секрет, що російська Кардашьян в своєму профілі дівчина виглядає не так, як в реальності. Але здається, фотофільтри дівчині вже не дуже допомагають. На останньому фото в міні-стрінгах на її об'ємних стегнах, незважаючи на фотошоп, видно нерівна шкіра. Фанати, тим не менш, захоплюються образами моделі і нахвалюють її вигляд.

Схоже, дівчина не сумує на карантині і не збирається себе сильно обмежувати - нові кадри зірки зі зйомок і навіть домашні стильні селфи продовжують з'являтися не тільки на її сторінці, але і на фан-акаунтах із завидною регулярністю.

Дівчина любить гуляти на пляжі, відвідувати вечірки і хвалитися незвичайними образами без білизни або під час спеціальних рекламныъ зйомок. Шанувальники, як і очікувалося, бурхливо відреагували але нове фото зірка, написавши безліч коментарів і підкресливши, що такі форми дівчата - приховувати гріх, а сама вона - "солодка крихітка".

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.