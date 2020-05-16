Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала главное в обычном белье

Девушка в этот раз решила предстать перед фанатами в обычном домашнем образе, сверкнув главным достоинством в обычном белье. Как известно, Анастасия является любительницей ярких кадров и примеряет для рекламы самое модное белье или супер-мини платья. В этот раз практически домашний кадр покорил фанатов, сообщает Politeka.

В этот раз Квитко подчеркнула пышные формы белыми бикини и выставив пятую точку напоказ, при этом грудь девушка скрыла за коротеньким желтым топом. Свои длинные светлые локоны модель завязала в обычный хвост, а сама повернулась в к объективу, призывно смотря прямо перед собой.

Отметим, ни для кого не секрет, что русская Кардашьян в своем профиле девушка выглядит не так, как в реальности. Но кажется, фотофильтры девушке уже не очень помогают. На последнем фото в мини-стрингах на ее объемных бедрах, несмотря на фотошоп, видна неровная кожа. Фанаты, тем не менее, восхищаются образами модели и нахваливают ее вид, говоря, что девушка выглядит "слишком аппетитно".

Похоже, девушка не скучает на карантине и не собирается себя сильно ограничивать - новые кадры звезды со съемок и даже домашние стильные селфи продолжают появляться не только на ее странице, но и на фан-аккаунтах с завидной регулярностью.

Девушка любит гулять на пляже, посещать вечеринки и хвастаться необычными образами без белья или во время специальных рекламныъ съемок. Поклонники, как и ожидалось, бурно отреагировали но новое фото звезда, написав множество комментариев и подчеркнув, что такие формы девушки - скрывать грех, а сама она - "сладкая крошка".

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.