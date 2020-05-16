Американська фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників і показала розкішні форми в одному халаті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Це мій день народження», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Чері позує сидячи на столі в крихітному вбранні, до непристойності розставивши ноги. А на іншому кадрі модель позує в одному халаті з короною на голові. Чері його елегантно відчинила, показав розкішні «дари природи».
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Однак шанувальники моделі не змогли що-небудь сказати, оскільки знімок Чері викинула у себе в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері спохвасталась зайвим, позуючи в дуже маленькому купальнику.
Так, в цей раз знаменитість вирішила показати один з яскравих кадрів, зроблених під час зйомок в модному купальнику зі зміїним принтом. Дівчина знає, як вдало підкреслити свої достоїнства, але при цьому залишає прихованими інтимні ділянки тіла.
Так, в цей раз дівчина показала себе в тонкому купальнику з зменимым принтом на тонких зав'язках і шнурівці на грудях. При цьому розмір ліфчика дівчині був явно замалий – форми Ани буквально «вискочили» з її одягу. Доповнила свій пляжний образ Чері маленькою сумочкою і має намір спустила сорочку білого кольору, яка залишилася звисати з її рук.
Як і очікувалося пікантний цибулю знаменитості не залишив байдужими фанатів, вони заявили, що дівчина виглядає приголомшливо і її фігура стала дуже «соковитою», інші ж пожартували над виглядом зірки, заявивши, що "десерт готовий".
втім, схоже, останнім часом зірка вирішила розбавити стрічку не тільки пляжними кадрами та фото з тренувань, але ще і спекотним видом плаття ніжного відтінку і такого ж кольору нижній білизні.
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