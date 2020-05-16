Американская фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников и показала роскошные формы в одном халате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Это мой день рождения», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Чери позирует сидя на столе в крохотном наряде, до неприличия расставив ноги. А на другом кадре модель позирует в одном халате с короной на голове. Чери его элегантно распахнула, показал роскошные «дары природы».

Однако поклонники модели не смогли что-либо сказать, поскольку снимок Чери выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери спохвасталась лишним, позируя в слишком крошечном купальнике.

Так, в этот раз знаменитость решила показать один из ярких кадров, сделанных во время съемок в модном купальнике со змеиным принтом. Девушка знает, как удачно подчеркнуть свои достоинства, но при этом оставляет скрытыми интимные участки тела.

Так, в этот раз девушка показала себя в тонком купальнике со зменимым принтом на тонких завязках и шнуровке на груди. При этом размер лифчика девушке был явно мал – формы Аны буквально «выскочили» из ее одежды. Дополнила свой пляжный образ Чери маленькой сумочкой и намерено приспустила рубашку белого цвета, которая осталась на свисать с ее рук.

Как и ожидалось пикантный лук знаменитости не оставил равнодушными фанатов, они заявили, что девушка выглядит потрясающе и ее фигура стала очень «сочной», другие же пошутили над видом звезды, заявив, что "десерт готов".

В прочем, похоже, в последнее время звезда решила разбавить ленту не только пляжными кадрами и фото из тренировок, но еще и жарким видом в платье нежного оттенка и такого же цвета нижнем белье.

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