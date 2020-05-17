Курс валют в Україні 17 травня застигне на місці, долар і євро змусять зупинити падіння

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.

Наприклад, долар зупиниться на рівні 26,6792 гривень. Однак на перший робочий день передбачається, що він впаде до 26,638 гривень (-0,0412).

Схожа ситуація буде і з курсом євро: він буде торгуватися за 28,7869 гривень. Але вже в понеділок валюта обвалиться до 28,7677 грн (-0,0192).

Як повідомлялося раніше, стало відомо, що буде з курсом долара після закінчення карантину в Україні. Про це в інтерв'ю журналістам розповів голова Нацбанку Яків Смолій.

За його словами, не варто очікувати серйозних коливань курсу долара по відношенню до гривні по закінченню обмежувальних заходів через китайського вірусу.

У НБУ, як розповідає Яків Смолій, не очікують що після завершення карантину українці масово побіжать скуповувати американську валюту.

В першу чергу українці почнуть витрачати гроші, які у них ще є, оскільки є певний відкладений попит.

"Хоча попит залишатиметься ще достатньо пригніченим, ми очікуємо деякого збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не збільшення валютних накопичень або валютних операцій", - пояснив Смолій в спілкуванні з журналістами.

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