Курс валют в Украине 17 мая застынет на месте, доллар и евро заставят остановить падение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка Украины.

К примеру, доллар остановится на уровне 26,6792 гривен. Однако на первый рабочий день предполагается, что он рухнет до 26,638 гривен (-0,0412).

Похожая ситуация будет и с курсом евро: он будет торговаться по 28,7869 гривен. Но уже в понедельник валюта обвалится до 28,7677 грн (-0,0192).

Как сообщалось ранее, стало известно, что будет с курсом доллара по окончанию карантина в Украине. Об этом в интервью журналистам рассказал глава Нацбанка Яков Смолий.

По его словам, не стоит ожидать серьезных колебаний курса доллара по отношению к гривне по окончанию ограничительных мер из-за китайского вируса.

В НБУ, как рассказывает Яков Смолий, не ожидают что по завершению карантина украинцы массово побегут скупать американскую валюту.

В первую очередь украинцы начнут тратить деньги, которые у них еще есть, поскольку есть определенный отложенный спрос.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличения валютных накоплений или валютных операций", - объяснил Смолий в общении с журналистами.

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