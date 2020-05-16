Модель Демі Роуз показала ідеальні вигини під час фотосесії у новому купальнику

Знаменита модель, яку часто називають британської Кардашьян, поділилася сонячним фото в модному купальнику з тонкими зав'язками і доповнила свій образ такого ж відтінку, що і купальник, квіткою. Томна поза зірки не залишила фанатів байдужими, повідомляє Politeka.net.

Зазначимо, дівчина прославилася своїми формами і її новий знімок лише підкреслив витончені гідності в крихітному бікіні червоного відтінку. Знаменитість підкреслила форми, позуючи на піску.

Зазначимо, що екс-подруга репера Тайга, який, у свою чергу, є колишнім коханим Кайлі Дженнер, не так давно відповіла на численні запитання своїх шанувальників, що стосуються її зовнішності. Вона заявила, що пишається формами і зовсім їх не соромиться.

Як відомо, зараз у світі просто «бум» на форми, «як у Кім», тому дівчина любить підкреслювати і хвалитися ними ж в білизна. На відміну від Анастасії Квітко, фігура Демі Роуз в купальнику виглядає пропорційної і більш природною.

останнім часом на сторінці зірки з'являється все більше пляжних кадрів і фото, зроблених на природі. Однак, зрідка Демі дивує кадрами, які зроблені під час вечірок або стильних фотосесій у сукнях.

На одномм з таких фото дівчина постала в витончене плаття в підлогу на тонких лямках і з досить значним декольте. Леопардовий принт відразу ж привернув увагу фанатів:

«Гострота цього фото перевантажена ❤️❤️», «Besitos», «Моя дружина 👪», «❤️ insisto tienes unos pies🔥😍», «Мої очі горять! 🔥», «форми занадто прекрасні, вийшла на полювання 👏👏👏👏», «Ось це прелесно😮🔥😍», «🌹🌹🌹🔥🔥😍такі краси не приховати 😍💖💋💋💋💋💋», - написали користувачі.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.